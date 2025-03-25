  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$96,236
;
2
Оставить заявку
ID: 28337
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se jednosoban stan u izgradnju na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 40.5m2 i nalazi se na visokom prizemlju.U cijenu uracunato parking mjesto.Rok zavrsetka Decembar 2025. Godine.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс
Херцег-Нови, Черногория
от
$124,986
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$281,667
Жилой квартал Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA
Будва, Черногория
от
$129,097
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$96,236
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazini hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu je uracunato privatn…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Жилой квартал Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Жилой квартал Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Жилой квартал Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Жилой квартал Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Жилой квартал Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Подгорица, Черногория
от
$208,903
🏡 Na prodaju – dvoiposoban stan od 77m² u Bloku 5, Podgorica Mogućnost kompenzacije za jednosoban stan ili garsonjeru + doplata. 📍 Lokacija bez kompromisaStan se nalazi u najljepšem dijelu Bloka 5, odmah pored parka – savršena kombinacija mira i dostupnosti svih sadržaja. 🏫 Osnovna škola odm…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Сутоморе, Черногория
от
$117,361
Na prodaju trosoban duplex kod hotela Akapulko!Stan je ukupne kvadrature 81m2 a upisan je u listu nepokretnosti 48m. Nalazi se na 4. Spratu u zgradi bez lifta. Sastoji se od dnevne sobe, trpezarije, kuhinje, kupatila i spavace sobe na prvom nivou.  Dok je drugi nivo spojen unutrasnjim stepen…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации