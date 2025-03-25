Жилой квартал Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Površine 130 m², stan je smješten na trećem spratu manje stambene zgrade. Iako zgrada nema lift, ova nekretnina nudi izuzetnu udobnost i funkcionalan raspored, čineći je savršenim izborom za porodičan život.🔹 Raspored:Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka koji je povezan sa trpezarijom i moderno opremljenom kuhinjom, što stvara otvoren i prijatan ambijent za svakodnevni boravak i druženja. Ima tri spavaće sobe – od kojih je jedna master soba sa sopstvenim kupatilom – zatim dodatno kupatilo, odvojen toalet i funkcionalan hodnik. Poseban kvalitet čine dvije prostrane terase koje nude prelijep pogled i idealan prostor za opuštanje.🔹 Prednosti:✔️ Prostran i svijetao stan od 130 m²✔️ Dvije terase sa otvorenim pogledom✔️ Master spavaća soba sa sopstvenim kupatilom✔️ Ograđeno dvorište i obezbijeđeno parking mjesto✔️ Mirna i tiha lokacija, a opet u neposrednoj blizini svih važnih sadržajaStan se nalazi u jednoj od mirnijih ulica, što garantuje privatnost i udobnost, dok istovremeno omogućava brz i jednostavan pristup centru grada i glavnim saobraćajnicama.Ova nekretnina predstavlja idealan izbor za porodice koje žele moderan, komforan i funkcionalan dom u srcu grada.
Местонахождение на карте
Dalmatinska, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно