Жилой квартал Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

ID: 28243
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 75m2, u naselju Krusevac.Struktur: ulazni hodnik, dnevni boravak, kihinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na petom spatu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U cijenu je uračunato i garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada.Lokacija je odlična – sve je na dohvat ruke: marketi, kafići, restorani, teretane, škole, kao i poslovna zona oko Atlas Centra.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
