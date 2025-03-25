  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$2,699
;
2
ID: 28279
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godinuObjekat II je osmišljen da zadovolji potrebe savremenog urbanog života – idealan spoj funkcionalnosti, estetike i komfora. Savremena arhitektura, obilje zelenih površina i izvrsna povezanost sa svim ključnim tačkama grada čine ga pravim izborom za porodično stanovanje, ali i za one koji traže balans između privatnog i poslovnog prostora.Kompleks se sastoji od 6 lamela (A, B, C, D, E i F), sa ukupno 504 stambenih jedinica.Prizemlje je predviđeno za poslovne prostore, dok su gornji spratovi namijenjeni isključivo za stanovanje.Za dodatni komfor stanara planirana je i izgradnja dvonivojske podzemne garaže.Iskoristite priliku i osigurajte sebi stan u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – kvalitet, udobnost i funkcionalnost na jednom mjestu.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Vezirov Most, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$193,646
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$110,319
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$275,799
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
Жилой квартал Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi
Биела, Черногория
от
$104,217
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se namješten jednosoban komforan stan ukupne kvadrature 45m2, koji se nalazi na prvom spratu zgrade Zetagradnje. Stan se nalazi preko puta uprave Carina! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,408
U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namj…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой комплекс Lustica Bay
Жилой комплекс Lustica Bay
Жилой комплекс Lustica Bay
Жилой комплекс Lustica Bay
Жилой комплекс Lustica Bay
Жилой комплекс Lustica Bay
Радовичи, Черногория
от
$450,430
Варианты отделки С отделкой
Площадь 71–338 м²
8 объектов недвижимости 8
Lustica Bay является самым масштабным проектом с гольф-клубом и мариной для яхт, который разместится вдоль берега моря, на полуострове Луштица в красивейшей бухте Траште, на территории 6,8 млн м2. Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов  LEED Silver сертификата. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.0
507,000
Квартира 2 комнаты
98.0 – 118.0
700,646 – 1,60 млн
Вилла
184.0 – 338.0
2,58 млн – 4,04 млн
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации