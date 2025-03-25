  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$469
5
ID: 28350
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan ukupne kvadrature 44m2 kod Autobuske stanice.Stan se nalazi na 5. Spratu!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
