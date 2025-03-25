Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Na prodaju dvosoban stan površine 69m² sa dodatnom terasom od 20m², smješten u atraktivnom naselju Gospodština, Budva, u neposrednoj blizini Starog grada i magistrale.Stan se nalazi na prvom visokom spratu i ima predivan pogled na more. Strukturu čine: prostran dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa idealna za odmor i uživanje.Stan se prodaje kompletno opremljen, a ispred zgrade je obezbijeđen parking prostor. Kupcima je takođe dostupna opcija kupovine garažnog mjesta.📍 Lokacija nudi spoj mirnog okruženja i blizine svih ključnih sadržaja Budve – plaže, restorana, šetališta i Starog grada.
Будва, Черногория
