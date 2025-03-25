Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva

  1. Realting.com
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

О комплексе

Na prodaju dvosoban stan površine 69m² sa dodatnom terasom od 20m², smješten u atraktivnom naselju Gospodština, Budva, u neposrednoj blizini Starog grada i magistrale.Stan se nalazi na prvom visokom spratu i ima predivan pogled na more. Strukturu čine: prostran dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa idealna za odmor i uživanje.Stan se prodaje kompletno opremljen, a ispred zgrade je obezbijeđen parking prostor. Kupcima je takođe dostupna opcija kupovine garažnog mjesta.📍 Lokacija nudi spoj mirnog okruženja i blizine svih ključnih sadržaja Budve – plaže, restorana, šetališta i Starog grada.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
Izdaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 1. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, uključujući smart home tehnologiju, split sistem grijanja i hlađenja, kao i podno grijanje. Ras…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade na Tuškom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je pet friendly i nalazi se na lokaciji koja omogućava brz pristup svim važnim sadr…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Тиват, Черногория
от
$161,958
Prodaje se stan površine 43.89 m2, po strukturi jednosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
