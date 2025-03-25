  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$1,350
;
8
ID: 28215
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: idealno za kancelarije, predstavništva, agencije i druge poslovne aktivnostiProstor je svijetao, funkcionalan i pozicioniran u neposrednoj blizini brojnih institucija, hotela, banaka, restorana i šoping centra. Lokacija garantuje prepoznatljivost, odličnu dostupnost i prestižan poslovni imidž.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$126,750
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Черногория
от
$164,636
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Радановичи, Черногория
от
$98,171
Жилой квартал Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Черногория
от
$1,526
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,350
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$222,986
Prodaja – Trosoban stan 81m², Stari Aerodrom, Zetagradnja   📍 Lokacija: Stari Aerodrom, u blizini hotela Kosta’s 🏢 Zgrada: Zetagradnja, 6. sprat, dva lifta, redovno održavan ulaz   Detalji stana:   Površina: 81 m² Orijentacija: jugo-istok Struktura: hodnik, dnevni boravak, trpezarija, odvoj…
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,115
Izdaje se moderno opremljen dvosoban stan površine 70 m², smješten na 4. spratu stambene zgrade sa liftom, u atraktivnoj lokaciji – City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Dodatne pogodnosti:   Garažno mjesto ukl…
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan ukupne povrsine 47m2.Stan se izdaje sa parking mjestom (parking sa rampom i karticom) Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
