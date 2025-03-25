  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
$264,063
ID: 28364
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Konforan dvosoban stan na prodaju – Preko Morače U ponudi imamo savršeno uređen dvosoban stan od 85m2 u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – Preko Morače.Idealne je strukture sa dva kupatila, dvije spavace sobe i dvije terase!Stan posjeduje podrum od 5m2 koji je idealan dodatak uz stan!Vrijedi pogledati.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 136 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$516,389
Жилой комплекс
Donja Lastva, Черногория
от
$159,841
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Подгорица, Черногория
от
$96,236
Многоквартирный жилой дом Тиват
Тиват, Черногория
от
$146,926
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Tivat Hotel and Residences
Тиват, Черногория
от
$349,163
Другие комплексы
Жилой квартал One bedroom apartment of 51sq.m - Bečići
Бечичи, Черногория
от
$316,875
Unique opportunity to purchase a charming one-room apartment of 51 sq.m, located in the heart of Bellemond Residence.   This elegantly designed apartment is a great combination of modern design, superior comfort and luxury. The apartment stands out for its spacious living room flooded with…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$258,194
Stan površine 86m2 na poslednjem, osmom spratu, u samom centru Podgorice u neposrednoj blizini Trga Nezavisnosti. Iz stana se pruža izuzetan pogled na trg, ulicu Slobode, kao i na most Milenijum i druge objekte u blizini. Stan se  prodaje u potpunosti namješten. Stan zauzima cijelu površinu…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$97,997
Prodaje se garsonjera površine 30 m² na Zabjelu, u zgradi Venture. Nalazi se na petom spratu (nije posljednji), potpuno je opremljena i odmah useljiva. Zgrada posjeduje dva lifta, a parking prostor je ograđen rampom i namijenjen isključivo stanarima. Lokacija je odlična, sa svim potrebnim sa…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации