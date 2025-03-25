  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Жилой квартал Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$2,230
;
10
Оставить заявку
ID: 28638
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, dvosoban stan, od 108m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u Central Pointu.   Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe (od kojih je jedna master soba), kupatilo, toalet i dvije terase.   Posjeduje multi split sistem.Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjeduje tri lifta i čiji se ulaz redovno održava. U cijenu zakupa su uracunata i dva garazna parking mjesta.Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!   Petar Abramovic – agent za nekretnine.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
Жилой квартал Stan 115 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$472,378
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Черногория
от
$716,352
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,230
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Показать все Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Доброта, Черногория
от
$297,487
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Жизнь, о которой вы мечтали Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс, воплощение элегантности и изысканного комфорта в самом сердце Боки-Которской — жемчужины Адриатики. Здесь, всего в 150 метрах от берега, сливаются вдохновляющие виды, морской бриз и архитектура, пропитанная традицие…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой комплекс (малоквартирный дом) в районе Комошевина в Будве
Жилой комплекс (малоквартирный дом) в районе Комошевина в Будве
Жилой комплекс (малоквартирный дом) в районе Комошевина в Будве
Жилой комплекс (малоквартирный дом) в районе Комошевина в Будве
Жилой комплекс (малоквартирный дом) в районе Комошевина в Будве
Показать все Жилой комплекс (малоквартирный дом) в районе Комошевина в Будве
Жилой комплекс (малоквартирный дом) в районе Комошевина в Будве
Будва, Черногория
от
$264,228
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 50–73 м²
2 объекта недвижимости 2
Малоквартирный дом в жилом комплексе в районе Комошевина в Будве. Современное малоквартирное здание у моря. Жилой дом– это малоэтажный дом на 12 квартир, расположенный в одном из самых престижных районов Будвы — Комошевина, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа. Уютный, ухоженный и комфорт…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
264,063
Квартира 2 комнаты
73.0
368,397
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$73,351
Na prodaju je funkcionalna garsonjera površine 24m², smještena na IV spratu manjeg stambenog objekta u izgradnji, u naselju Zabjelo, iza Titexa.Stan ima lijepu i praktičnu strukturu, idealnu za svakodnevni život ili izdavanje. Useljenje je planirano za oktobar, što ovu ponudu čini savršenom …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации