Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Подгорица, Черногория
$352
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

 Izdaje se garsonjera površine 31 m² sa zasebnom kuhinjom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, kod zgrade Palade, smjesten na drugom spratu. Mjesečna kirija iznosi 300 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

