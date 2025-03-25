  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$704
;
8
Оставить заявку
ID: 28245
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 51m i nalazi se na 3. Spratu .Mogucnost zakupa parkinga za dodatnih 50€ mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Резиденция Opatovo Place
Donja Lastva, Черногория
от
$405,029
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$158,982
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$170,174
Жилой квартал Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$3,756
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$1,16 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Будва, Черногория
от
$89,990
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
В Будве, в районе Дубовица Люкс, стартовал новый жилой проект, который объединяет высокий уровень комфорта и отличное расположение — всего в шаговой доступности находятся университет и современный торговый центр Mega Mall. Комплекс рассчитан на 38 квартир различных типов: от уютных студий…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Черногория
от
$716,352
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 288 м²
1 объект недвижимости 1
LASTVA PARK - идеальный выбор в качестве основного места жительства, дома для отдыха или инвестиций в аренду. Расположен в очаровательной Донья Ластве, самом престижном районе Тивата в Черногории. Комплекс расположен в пешей доступности от набережной с потрясающим видом на море и уникальн…
Застройщик
Lastva Park Residential Complex
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$241,764
Prodaje se trosoban stan ukupne kvadrature 74m2 (U listu upisan 65m2) u ulici 4. Jula.Stan je kompletno renoviran i nalazi se na poslednjem 8. Spratu zgrade koja posjeduje lift.Prodaje se sa svim stvarima!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации