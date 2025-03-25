  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$645
;
6
Оставить заявку
ID: 28289
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se namjesten jednosoban sta, povrine 55m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u neposrednoj blizini hotela "Nikic".Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U blizini se nalazi veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$120,882
Жилой квартал Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Boreti, Черногория
от
$134,418
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$129,097
Жилой комплекс A STAR BAY
Прчань, Черногория
от
$151,304
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Показать все Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Бечичи, Черногория
от
$2,500
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Показать все Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Жилой комплекс с бассейном на берегу моря в Игало
Игало, Черногория
от
$159,375
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Площадь 78–82 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой на берегу моря в г. Игало, в 5-ти минутах ходьбы от песчаного пляжа и набережной длиной в 7 км, одной из самых живописных в Черногории, ставшей центром туристической жизни, с разнообразными ресторанами, магазинами и барами. Концепция жилого …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
275,294
Квартира 2 комнаты
82.0
307,956
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Izdaje se dvosoban stan površine 60 m² Preko Morače, smješten na prvom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno opremljen, funkcionalnog rasporeda i posjeduje dva balkona. Nalazi se na idealnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja, a ispred zgrade je obezbijeđen javni parking. Stan nije …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации