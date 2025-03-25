  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva

Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva

Будва, Черногория
от
$73,938
;
6
Оставить заявку
ID: 28517
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se namještena garsonjera, površine 24m², smještena na prizemlju stambene zgrade, u naselju Bijeli Do, Budva.   Struktura: ulazni prostor, dnevni boravak sa kuhinjom i kupatilom. Garsonjera posjeduje i ostavu.   Smještena je na mirnoj lokaciji, pogodnoj za život ili rentiranje.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,408
Жилой комплекс Muo Kotor Bay
Муо, Черногория
от
$228,263
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Петровац, Черногория
от
$170,174
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$275,799
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Будва, Черногория
от
$73,938
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Показать все Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Boreti, Черногория
от
$217,435
Площадь 44–189 м²
19 объектов недвижимости 19
Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великол…
Застройщик
MS Invest
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Тиват, Черногория
от
$453,912
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Vero&Versa Residences — новый премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Porto Montenegro, в непосредственной близости от моря, яхтенной марины, магазинов, велнес-центра, культурных и развлекательных заведений и всей инфраструктуры. Апартаменты идеально подойдут для тех, кто …
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$253,500
Na prodaju troiposoban stan površine 105m² (uključujući terase), smješten na šestom spratu stambene zgrade od ukupno 11 spratova, u zgradi poznatoj kao Ruske kule, Blok 6. Stan je južno orijentisan, što mu obezbjeđuje obilje dnevne svjetlosti tokom cijelog dana. Prodaje se polunamješten. N…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации