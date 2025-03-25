  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$528
;
7
ID: 28376
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan na Zabjelu!Stan se nalazi u Zabjelskoj Vektri.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Другие комплексы
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$170,174
Na prodaju je luksuzno opremljen jednosoban stan površine 49 m² u modernom kompleksu Old Town Residence. Stan se nalazi na visokom prizemlju, pažljivo je dizajniran i opremljen kvalitetnim materijalima i namještajem, pružajući savršen spoj udobnosti i elegancije. Uz stan dolazi i pripadajuće…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$281,667
Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih va…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Показать все Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Сусташ, Черногория
от
$77,942
Количество этажей 11
Площадь 36–73 м²
6 объектов недвижимости 6
Создатели ЖК «Эмеральд Резиденс», убеждены в том, что жить в наши дни в Черногории попринципу «Мой Дом — моя Крепость» — это не современно. Люди хотят новых, более гармоничных отношений как с природой, так и между собой. Для этого мы выносим пространство квартиры за ее стены, реализуя конце…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 57.1
129,093 – 164,182
Квартира 2 комнаты
72.0 – 73.5
176,415 – 202,575
Коммерческое помещение
51.0
90,749
Застройщик
Emerland Residence
