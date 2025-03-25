  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$704
;
7
ID: 28511
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

