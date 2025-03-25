  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$103,278
ID: 28170
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se garsonjera od 24m2 u Podgorici, između Autobuske stanice i Gintaša (Mall of Montenegro). Kompletno renovirano i namješteno novim, kvalitetnim, pažljivo biranim namještajem. Uređaji pod garancijom. Odvojena kuhinja, sa ugradnim elementima i granitnim sudoperom. Klimatizovano. Bez didatnih ulaganja. Idealno za stanovanje jedne ili dvije osobe. Južna strana, visoko prizemlje, bez potrebe za liftom, pogodno za starije, i teže pokretne osobe. Dovoljno izdignuto, uz video nadzor, što ga čini praktičnim i sigurnim.Može se rentirati na duže, ili kao stan na dan, ili pretvoriti u poslovni prostor. Blizina i dostupnost svih važnih sadržaja ga čini zahvalnim za život i poslovanje (autobuska i željeznička stanica, tržni centar, odnovne i srednje škole, banke, pijaca, dom zdravlja,...).

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации