  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$275,799
;
9
Оставить заявку
ID: 28633
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Potpuno renoviran trosoban stan na prodaju u centru Podgorice.  Stan je površine 95m2 (u LP upisano 86m2). Nalazi se na trećem spratu od ukupno 10. Po strukturi je trosoban, a ima i dvije terase, zasebnu trpezariju sa kuhinjom i ostavu. Grijanje je centralno, parket hrastov. Zgrada ima javni parking.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Старый Бар, Черногория
от
$117,361
Жилой квартал Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,174
Жилой квартал Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Пржно, Черногория
от
$152,569
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$146,701
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$96,236
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$275,799
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Показать все Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Canj, Черногория
от
$188,548
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Продажа апартаментов под управлением апарт-отеля InterContinental® Hotels & Resorts 5* на первой линии Адриатического моря.   Представляем вашему вниманию новый роскошный проект на первой линии в поселке Čanj под управлением InterContinental® Hotels & Resorts 5*.   Комплекс расположе…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Показать все Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$1,16 млн
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 133–224 м²
3 объекта недвижимости 3
Закрытый жилой комплекс в Кумборе над проектом Portonovi - это современный и роскошный жилой комплекс с панорамными видами на залив и собственной инфраструктурой.   Комплекс представляет собой 3 фазы строительства, которые включают в себя 204 роскошные виллы, разделенные на 2 таунхауса. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
133.0
622,014
Вилла
224.0
1,06 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации