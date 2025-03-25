  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva

Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva

Будва, Черногория
от
$586,806
;
9
Оставить заявку
ID: 28230
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
📍 Lokacija: Budva, 300m od mora📐 Površina: 120m²🏢 Sprat: 2 (zgrada sa liftom)🛏 Sobe: 2 spavaće sobe – svaka sa sopstvenim kupatilom🚿 Kupatila: 2 + gostinski toalet🛋 Dnevni boravak: prostran, sa kuhinjom i trpezarijom🌅 Terasa: pogled na more i grad🚗 Parking: garažno mjesto uključeno👨‍💼 Recepcija: 24h na ulazu u zgradu🌳 Okruženje: kultivisan park ispred objekta🔑 Status: stan kompletno opremljen i odmah useljiv💶 Cijena: 500.000 €Stan se nalazi u mirnom i atraktivnom dijelu Budve, na svega nekoliko minuta hoda do plaže i centra grada. Odličan je izbor kako za život, tako i za izdavanje ili investiciju.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Будва, Черногория
от
$265,857
Жилой квартал Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой квартал Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$134,848
Жилой квартал Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$122,784
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$586,806
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Старый Бар, Черногория
от
$117,361
Na prodaju veci jednosoban stan u tek gotovoj zgradi u Baru! Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu privatnog kompleksa sa bazenom za stanare! Stan je upisan i zgrada je vec useljiva!Postoji mogucnost kupovine putem kredita! Prodaje se direktno od investitora!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Показать все Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Петровац, Черногория
от
$311,007
Prodaje se dvosoban duplex stan, povrsine 92m, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, u Petrovcu. Po strukturi su dva jednosobna stana, koja su povezana stepenistem i prodaju se kao cjelina. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, izolovanoj od svakodnevne buke, na svega 200 metara od mora
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Показать все Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Многоквартирный жилой дом Apartment for sale in a popular place in Budva
Бечичи, Черногория
от
$2,500
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации