  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$587
;
7
Оставить заявку
ID: 28188
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se jednosoban lijepo namjesten na odlicnoj lokaciji. Stan se nalazi u naselju Zagorič i povrsine je 45m2, nalazi se na 1. spratu stambene zgrade. Cijena: 500€

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$217,118
Жилой квартал Stan 67 m² na Prodaju – Tivat
Тиват, Черногория
от
$248,806
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$126,750
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс "N-Bar"
Бар, Черногория
от
$166,752
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$259,896
Na prodaju dvosoban stan u Acton zgradi iza Volija u City kvartu. Nalazi se na cetvrtom spratu. Stan je opremljen namjestajem luksuznih brendova, kao i Bosch bijelom tehnikom. Stolarija je sa troslojnim staklom i elektricnim roletnama. U kupatilu postoji podno grijanje. Postoji mogucnost kup…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Показать все Жилой комплекс Омния Хилс
Жилой комплекс Омния Хилс
Rijeka Rezevici, Черногория
от
$232,775
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Onia Hills Resort & Residences предлагает впечатляющий выбор полностью меблированных резиденций: 55 однокомнатных и 10 двухкомнатных площадью от 63 до 92 квадратных метров. Каждое жилье сочетает в себе индивидуальный дизайн, высококачественные материалы и превосходную отделку, при этом остав…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan ukupne kvadrature 49m2!Stan se nalazi na prvom sprstu zgrade u naselju Blok 9!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации