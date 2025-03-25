  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat

Тиват, Черногория
от
$161,958
;
5
ID: 28763
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

О комплексе

Prodaje se stan površine 43.89 m2, po strukturi jednosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom Tivat se nalazi na 2 km od objekta, dok je Porto Montenegro udaljen 3 km.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Tivat
Тиват, Черногория
от
$161,958
Другие комплексы
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupje kvadrature 42m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Pogled na bulevar i novi Dadi Kompleks.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$211,250
Prodaje se renoviran trosoban stan u starogradnji, povrsine 90 m2, na drugom spratu stambene zgrade - Zabjelo. Stan se sastoji od tri spavace sobe, jednog kupatila i jednog toaleta, dnevne sobe, trpezarije i kuhinje.  Stan ima jednu terasu. Orijentacija istok-zapad. Parking je obezbijedjen i…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,350
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: id…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
