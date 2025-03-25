  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Жилой квартал Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$134,848
;
2
ID: 28427
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se dvosoban stan od 62m² u Zagoriču, kod šina. Stan se nalazi u objektu D1, na visokom prizemlju u modernoj novoj zgradi.Lokacija: Zagorič, PodgoricaPovršina: 62m²Broj kupatila: 2Balkon: daSprat: visoko prizemljeTip zgrade: Moderna nova zgradaOpremljenost: da, luksuzno opremljenCijena: 1850€/m² Rok završetka u septembru 2025

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Жилой квартал Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,056
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$205,382
Жилой квартал Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,347
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Другие комплексы
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Тиват, Черногория
от
$295,133
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Продается двухкомнатная квартира площадью 67 квадратных метров в строящемся современном жилом комплексе класса Business Plus с бассейном и закрытой территорией, расположенном в новом живописном районе Тивата Доня Ластва. Квартира расположена на 5 этаже 5-этажного дома. Планировка квартиры оч…
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$107,972
Prodaje se jednosoban stan na Zabjelu u izgradnji!Stan je ukupne kvadrature 46m2 i nalazi se na visokom prizemlju!Posjeduje prostranu dnevnu sobu sa trpezarijom i kuhinjom, spavacu sobu, mali hodnik sa mjestom za ormar, kupatilo i terasu.Rok zavrsetka kraj 2025. Godine
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Бечичи, Черногория
от
$109,146
Nova zgrada u Rafailovićima – moderan život nadomak moraU mirnom dijelu Rafailovića, na odličnoj lokaciji koja pruža i privatnost i blizinu obale, u toku je izgradnja savremenog stambenog objekta sa prostranim terasama i panoramskim pogledom na more.Investicija sa karakterom – mir, pogled i …
Realting.com
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
