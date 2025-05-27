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Таунхаусы с видом на горы в Общине Котор, Черногория

Котор
3
Skaljari
4
Кавач
4
Donji Orahovac
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8 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Кавач, Черногория
Таунхаус 6 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
$364,896
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Таунхаус в Прчань, Черногория
Таунхаус
Прчань, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Part of an ancient stone house on the shore of the Bay of Kotor, located in the seaside vill…
$440,854
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 5 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус в поселке Ораховац, Бока-Которский залив. Таунхаус площадью 178 м2 рас…
$411,676
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Таунхаус 4 комнаты в Кавач, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Кавач, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Площади: Т…
$373,311
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 5 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
SPACIOUS TOWNHOUSE WITH POOL IN THE GREEN HILL RESORT, ORAHOVAC, KOTOR Area: 148 sqm 3 b…
$471,092
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Таунхаус 5 комнат в Кавач, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
$293,023
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Таунхаус 3 комнаты в Pobrde, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Pobrde, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Townhouse #1 – 147 m2 – 245.000€ Townhouse #2 – 142 m2 – 245.000€ There is the possibili…
$263,012
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус в Drazin Vrt, Черногория
Таунхаус
Drazin Vrt, Черногория
Количество спален 5
Площадь 139 м²
Интересный инвестиционный проект!Большой старый дом на огромном участке на второй линии от м…
$475,153
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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