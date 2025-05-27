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Таунхаусы с бассейном в Общине Котор, Черногория

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Skaljari
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Кавач
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4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
ID-1587  Роскошный таунхаус с бассейном и сауной в Лешевичах – 270 000 € Описание: Пр…
$292,305
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Skaljari, Черногория
Таунхаус
Skaljari, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A new settlement of 30 residential buildings, 6 km from the center of Tivat. All houses have…
$359,911
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 4 комнаты в Кавач, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Кавач, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Площади: Т…
$373,311
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Агентство
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Таунхаус 4 комнаты в Bigova, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Bigova, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Таунхаус с бассейном и сауной в закрытом посёлке Расположение: Черногория, рядом с Тиватом,…
$384,055
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Агентство
Black Mount
Языки общения
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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