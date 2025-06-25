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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Общине Котор, Черногория

Доброта
4
Кавач
3
Радановичи
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Кавач, Черногория
Квартира 1 спальня
Кавач, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4
Сдаётся квартира площадью 130м² (90м² внутренняя площадь) в районе Кавач, Котор.Квартира сос…
$2,320
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с бассейном