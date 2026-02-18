Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы в Общине Котор, Черногория

Доброта
4
Skaljari
3
Lastva Grbaljska
5
Кавач
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Недвижимость, Черногория, Котор, Для арендыОднокомнатная меблированная квартира доступна для…
$774
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с видом на море
с бассейном
Realting.com
Перейти