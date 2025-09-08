Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо с видом на горы в Общине Котор, Черногория

Доброта
9
Котор
3
Donji Orahovac
4
Кондо в Donji Orahovac, Черногория
Кондо
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Элегантные апартаменты с 2 спальнями в Ораховце, Котор — уникальное место под защитой ЮНЕСКО…
$340,128
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
Жилой комплекс в Доброте, это современный ансамбль зданий , в непосредственной близости от г…
Цена по запросу
Кондо в Pobrde, Черногория
Кондо
Pobrde, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Объект находится в тихом, уютном месте отдаленном от городской суеты. С вами всегда будет чи…
$137,230
