Кондо с гаражом в Общине Котор, Черногория

Доброта
9
Котор
3
Donji Orahovac
4
4 объекта найдено
Кондо в Котор, Черногория
Кондо
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в Черногории на берегу Которского залива Адриатического моря. Комплекс состо…
Цена по запросу
Кондо в Доброта, Черногория
Кондо
Доброта, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/3
Жилой комплекс в Доброте, это современный ансамбль зданий , в непосредственной близости от г…
Цена по запросу
Кондо в Donji Orahovac, Черногория
Кондо
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в поселке Ораховац, Которский муниципалитет. До исторического города Ко…
$487,362
Кондо в Pobrde, Черногория
Кондо
Pobrde, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 3
Объект находится в тихом, уютном месте отдаленном от городской суеты. С вами всегда будет чи…
$137,230
