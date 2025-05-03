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Виллы с террасой в Общине Колашин, Черногория

Колашин
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1 объект найдено
Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Продажа виллы в Бечичах, Будванская ривьера Это прозорная и свещая роскошная вина с 3 больш…
$692,022
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Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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