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Виллы с видом на море в Общине Колашин, Черногория

Колашин
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7 объектов найдено
Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается дом на 1-й линии в Которском заливе Площадь дома — 130 м2. Состоит из гостиной, 3…
$338,204
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Вилла "Рода" в г. Будва - каменная вилла в самом сердце города с 5 спальнями, множеством зон…
Цена по запросу
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Просторная вилла класса люкс новой постройки, расположенная в тихой деревне Дженовичи рядом …
$1,40 млн
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 760 м²
Вилла премиум класса Черногория, Дженовичи Год постройки 2019г Площадь участка 2000 м. Кв о…
$1,72 млн
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Luxury unique villa for sale in Blizikuće, Budva. The villa has a breathtaking sea view of …
$2,44 млн
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Очаpoвaтeльный камeнный дoм c крacивым сaдoм и двopoм, paсположeнный в тиxoм пoсёлке Лeпетaн…
$316,731
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Вилла в Община Колашин, Черногория
Вилла
Община Колашин, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Продажа виллы в Бечичах, Будванская ривьера Это прозорная и свещая роскошная вина с 3 больш…
$692,022
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Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
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