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Пентхаусы с бассейном в Общине Херцег-Нови, Черногория

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1 объект найдено
Пентхаус в Кумбор, Черногория
Пентхаус
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 611 м²
Роскошно обставленный трехкомнатный дуплексный пентхаус в поселке Марина, Портоновы.Первый у…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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