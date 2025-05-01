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Многоуровневые квартиры с видом на море в Общине Херцег-Нови, Черногория

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
$363,093
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Многоуровневые квартиры 16 комнат в Ратишевина, Черногория
Многоуровневые квартиры 16 комнат
Ратишевина, Черногория
Число комнат 16
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 278 м²
Количество этажей 5
An apartment complex made up of 5 apartments have come into the market in Ratiševina, Igalo.…
$497,586
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в поселке Биела,  Внутренняя площадь кварти…
$250,155
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Агентство
First Realty
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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