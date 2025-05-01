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Многоуровневые квартиры с гаражом в Общине Херцег-Нови, Черногория

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
$363,093
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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