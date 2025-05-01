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Многоуровневые квартиры с садом в Общине Херцег-Нови, Черногория

Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в поселке Биела,  Внутренняя площадь кварти…
$250,155
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Агентство
First Realty
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Параметры недвижимости в Общине Херцег-Нови, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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