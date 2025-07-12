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Дома с садом в Общине Даниловград, Черногория

Даниловград
16
Спуж
8
Jastreb
4
Kosic
3
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Спуж, Черногория
Дом 4 комнаты
Спуж, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
🏡 #Продажа_дома_в_Спуж Черногория #334🏡 📍 Спуж, 2 км 🌿 Отличный дом с просторным участко…
$115,086
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Параметры недвижимости в Общине Даниловград, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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