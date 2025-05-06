Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Даниловград
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Общине Даниловград, Черногория

Даниловград
14
Спуж
6
Kosic
3
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Даниловград, Черногория
Дом 3 спальни
Даниловград, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается красивая, просторная одноэтажная вилла площадью 226 м², ра…
$237,772
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Общине Даниловград, Черногория

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти