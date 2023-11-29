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Дома в Община Даниловград, Черногория

9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 3 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Код объекта - 4.27.11.12025Двухэтажный дом в тихой части Кошича, недалеко от Даниловграда. …
€90,000
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Община Даниловград, Черногория
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Great Investment in Danilovgrad, Montenegro: This residence boasts a tranquil setting, envel…
€120,000
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Дом в Община Даниловград, Черногория
Дом
Община Даниловград, Черногория
Площадь 230 м²
Код объекта - 1.27.11.11834Предлагается к продаже двухэтажный большой каменный дом в Черного…
€110,000
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Дом в Община Даниловград, Черногория
Дом
Община Даниловград, Черногория
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
D6-001. Дом на ремонтПродается усадьба площадью 3700 м2 возле Даниловграда. Поместье располо…
€147,000
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Дом 4 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 4 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 4
Площадь 112 м²
Код объекта - 2.27.11.10669 Двухэтажный дом с гаражом, площадью 112м2 +4 террасы по 6м2 + га…
€130,000
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Дом 2 спальни с парковкой в Община Даниловград, Черногория
Дом 2 спальни с парковкой
Община Даниловград, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
D9-1137. Продается дом с большим участком в Даниловграде, дом на продажу 108 м2 с участком 8…
€75,000
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Дом 6 спален в Община Даниловград, Черногория
Дом 6 спален
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Код объекта - 1.27.11.9456Дом с коммерческим помещением на просторном участке в Даниловграде…
€135,000
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Дом с террасой в Община Даниловград, Черногория
Дом с террасой
Община Даниловград, Черногория
Площадь 60 м²
Код объекта - 1.27.11.9194Небольшой деревянный дом с большим участком недалеко от Даниловгра…
€65,000
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Дом 1 спальня с террасой в Община Даниловград, Черногория
Дом 1 спальня с террасой
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Код объекта - 1.27.11.9177Небольшой деревянный дом с большим участком недалеко от Даниловгра…
€35,000
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