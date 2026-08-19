Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Даниловград
  4. Жилая

Жилье в Общине Даниловград, Черногория

;
Даниловград
18
Спуж
5
Kosic
3
36 объектов найдено
Вилла в , Черногория
Вилла
, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаются современные виллы в благоустроенном жилом комплексе в Даниловграде, примерно в 15 …
$772,601
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Вилла 1 комната в Даниловград, Черногория
Вилла 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Очаровательный отремонтированный однокомнатный дом с частным двором доступен для продажи в Д…
$196,673
НДС
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Kosic, Черногория
Дом 4 спальни
Kosic, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продается дом в Даниловграде, пос.Косич. Площадь дома в основании — 144 м². Планировка включ…
$290,954
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Квартира 1 комната в Даниловград, Черногория
Квартира 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Exclusive, fully renovated apartment in a house in the very center of Danilovgrad, on a corn…
$208,575
НДС
Оставить заявку
Вилла в Даниловград, Черногория
Вилла
Даниловград, Черногория
Площадь 930 000 м²
vast estate of 97,000 m² in Gornji Bandići, just 15 km from the center of Podgorica.This is …
$3
НДС
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Спуж, Черногория
Дом 3 спальни
Спуж, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается просторный дом недалеко от г.Даниловград (Спуж). Площадь дома около 130м2. Площадь…
$164,480
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла 2 комнаты в Даниловград, Черногория
Вилла 2 комнаты
Даниловград, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Просторный дом площадью 360 м2 (первый этаж + первый этаж) с чердаком (potkrovlje) на участк…
$289,687
НДС
Оставить заявку
Вилла в Даниловград, Черногория
Вилла
Даниловград, Черногория
Участок для продажи в Сладоево Копит - 1900м2 - Недалеко от шоссе Даниловград-Подгорица Прод…
$57,075
Оставить заявку
Дом в Община Даниловград, Черногория
Дом
Община Даниловград, Черногория
Площадь 140 м²
Продается готовый к заселению дом площадью 66 м² с дополнительным объектом 74 м², расположен…
$157,626
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Даниловград, Черногория
Дом 3 спальни
Даниловград, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Продажа: небольшой дом под ремонт с собственным земельным участком. Расположение: Даниловгра…
$74,987
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Спуж, Черногория
Дом 4 комнаты
Спуж, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продаётся легализованный дом площадью 145 м² с вспомогательным объектом (гараж) 25 м², на уч…
$180,923
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Даниловград, Черногория
Вилла 2 комнаты
Даниловград, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Spacious house of 360 m² (ground floor + first floor) with attic (potkrovlje) on a 2,341 m² …
$289,687
НДС
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 2 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Продается дом 74 м2. Расположен в пригороде Даниловграда, район Фрутак (Frutak), всего в 4,5…
$127,350
Оставить заявку
Дом 5 спален в , Черногория
Дом 5 спален
, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом с участком и готовым доходом от аренды недалеко от монастыря Острог. Площадь у…
$168,258
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Даниловград, Черногория
Квартира 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Продается очень просторная и хорошо спроектированная двухкомнатная квартира площадью 71 м2, …
$150,637
НДС
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Даниловград, Черногория
Квартира 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
A very spacious and well-designed two-bedroom apartment of 71 m² is for sale, located on the…
$150,637
НДС
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Спуж, Черногория
Вилла 1 комната
Спуж, Черногория
Число комнат 1
Площадь 75 м²
Продается: красивое и просторное поместье в Спуже, идеальное для семейной жизни, отдыха или …
$259,211
НДС
Оставить заявку
Вилла в Даниловград, Черногория
Вилла
Даниловград, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Villa Monte — cовершенно новый образ жизни с великолепными красками природы в самом зеленом …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в , Черногория
Дом 3 спальни
, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Новый дом в центре г.Спуж. Площадь дома 115м2 на участке 1260 м2, почти в центре. Большая п…
$150,259
Оставить заявку
Дом 1 спальня в R 23, Черногория
Дом 1 спальня
R 23, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Дом площадью 62 м2 расположен на ровном участке общей площадь 1300 м2, плюс балконы 20м2. Им…
$152,606
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Даниловград, Черногория
Вилла 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Площадь 930 000 м²
обширное поместье площадью 97 000 м2 в Горни Бандичи, всего в 15 км от центра Подгорицы. Это…
$3
НДС
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Даниловград, Черногория
Квартира 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Эксклюзивная, полностью отремонтированная квартира в доме в самом центре Даниловграда, на уг…
$208,575
НДС
Оставить заявку
Вилла 1 комната в M 3, Черногория
Вилла 1 комната
M 3, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Очаровательный отремонтированный дом с одной спальней доступен для продажи в Даниловграде, п…
$196,673
НДС
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 2 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
Прoдaется кpепкий кaменный дoм в oтличнoм coстоянии, полноcтью пpигодный для проживания, c м…
$84,143
Оставить заявку
Дом 2 спальни в , Черногория
Дом 2 спальни
, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Дом 120м2 на участке 2154м2 в 100м от магистрали между Подгорицей и Даниловградом. Огорожен…
$219,053
Оставить заявку
Дом 3 спальни в , Черногория
Дом 3 спальни
, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Красивый традиционный каменный дом площадью 130м2 на земельном участке 670м2. В тихом зелено…
$349,772
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 3 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом в Bare, Даниловград, Площадь дома 130 м2 с участком земли в 5559 м2. Дом пол…
$197,560
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Jastreb, Черногория
Дом 3 спальни
Jastreb, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается дом на большом участке вблизи Даниловграда. Площадь дома 120м2 на участке 2000м2. …
$125,737
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Kosic, Черногория
Дом 4 спальни
Kosic, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Дом 208 м2. Расположен в районе Косич (Kosic), всего в нескольких минутах езды от центра гор…
$176,157
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 2 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Дом площадью 73м2 в пос.Martinići, Даниловград. Дом расположен в красивом и тихом месте, для…
Цена по запросу
Оставить заявку

Типы недвижимости в Общине Даниловград

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Общине Даниловград, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти