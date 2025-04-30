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Продажа офисных помещений в Будве, Черногория

коммерческая недвижимость
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18 объектов найдено
commercial premises in Budva в Будва, Черногория
commercial premises in Budva
Будва, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
sale of commercial premises in Budva, Tehnomax store area
$273,478
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Офис 70 м² в Будва, Черногория
Офис 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Офис класса люкс в бизнес центре TQ Plaza, общей площадью 70 м кв. Престижное местоположение…
$327,691
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Офис 52 м² в Будва, Черногория
Офис 52 м²
Будва, Черногория
Площадь 52 м²
Общая площадь 52 кв.м. Высота потолков 6 метров Расстояние до моря и променадной зоны – 50…
$562,200
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Офис 43 м² в Будва, Черногория
Офис 43 м²
Будва, Черногория
Число комнат 18
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$134,625
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Офис 70 м² в Будва, Черногория
Офис 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Новый адрес для Вашего бизнеса в Черногории с видом на море! Будва, строгий центр города. О…
$348,743
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Офис 626 м² в Будва, Черногория
Офис 626 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 626 м²
Продается офисное помещение в апарт-отеле HARMONIA, Будва, Черногория.Он расположен на побер…
$2,62 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Офис 155 м² в Будва, Черногория
Офис 155 м²
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Три коммерческих помещения на Адриатическом шоссе, рядом с гостиницей Atina. Общая площадь 1…
$275,936
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Офис 44 м² в Будва, Черногория
Офис 44 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Квартира площадью 44 м2 (38 м2 площадь квартиры + 6 м2 терраса) расположена на 1-м этаже (не…
$127,355
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Офис 63 м² в Будва, Черногория
Офис 63 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Продажа коммерческих помещений на Бульваре возле АЗС Эко.Он расположен на первом этаже жилог…
$209,157
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AMFORA REAL ESTATE
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Офис 60 м² в Будва, Черногория
Офис 60 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Продажа коммерческих помещений на Бульваре возле АЗС Эко.Он расположен на первом этаже жилог…
$143,640
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AMFORA REAL ESTATE
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Офис 70 м² в Будва, Черногория
Офис 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Офис класса люкс в бизнес центре TQ Plaza, общей площадью 70 м кв. Престижное местоположение…
$334,786
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Офис 90 м² в Будва, Черногория
Офис 90 м²
Будва, Черногория
Площадь 90 м²
Продается офисное помещение 90 м2 в здании Нивель, в отличном месте города. Помещение состои…
$334,307
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Офис 42 м² в Будва, Черногория
Офис 42 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Продажа коммерческих помещений на Бульваре возле АЗС Эко.Он расположен на первом этаже жилог…
$110,124
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Офис 90 м² в Будва, Черногория
Офис 90 м²
Будва, Черногория
Площадь 90 м²
Продается полностью оборудованный ресторан с всей техникой и инвентарем. В ресторане все обо…
$530,646
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Офис 44 м² в Будва, Черногория
Офис 44 м²
Будва, Черногория
Площадь 44 м²
Коммерческое помещение на улице Blaza Jovanovica, площадью 44м2, с отдельным входом. Структу…
$233,484
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Офис 96 м² в Будва, Черногория
Офис 96 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Продается помещение под бизнес в новом здании в фантастическом месте в самом центре Будвы.Ре…
$564,300
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AMFORA REAL ESTATE
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Офис 37 м² в Будва, Черногория
Офис 37 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
Продаются офисные помещения в смешанном комплексе премиум-класса TQ Plaza в самом центре Буд…
$182,400
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AMFORA REAL ESTATE
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Офис 58 м² в Будва, Черногория
Офис 58 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Продажа коммерческих помещений на Бульваре возле АЗС Эко.Он расположен на первом этаже жилог…
$173,301
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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