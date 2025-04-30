Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Сад

Пентхаусы с садом в Будве, Черногория

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 10
Продается полностью оборудованный и меблированный трехкомнатный пентхаус 105м2 с террасой 22…
$682,961
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти