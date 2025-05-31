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Пентхаусы с террасой в Будве, Черногория

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1 объект найдено
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 5/5
Будва, Госпостина – Пентхаус с открытым морем и видом на город в самом центре города✅ Площад…
$301,377
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Агентство
Adria Estate
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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