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Пентхаусы с гаражом в Будве, Черногория

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11 объектов найдено
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 517 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 8 - АПАР…
$3,12 млн
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Пентхаус 6 комнат в Будва, Черногория
Пентхаус 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 562 м²
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…
Цена по запросу
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 396 м²
Продается эксклюзивный апартамент  - пентхаус 396 м.кв. большая терраса на крыше с собствен…
$1,08 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 502 м²
ПЕНТХАУС НА БЕРЕГУ АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ, 502 КВ.М. Предлагаем купить роскошный эксклюзивны…
$3,49 млн
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Офисно-жилой и торговый комплекс TQ PLAZA: В настоящее время, на продажу представлен пентхау…
$1,09 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5
Продаётся новый, просторный двухспальный пентхаус с видом на море в Будве, расположенный над…
$418,882
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 9
Продается роскошный пентхаус в самом центре Будвы с видом на море.Квартира общей площадью 15…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 347 м²
ПЕНТХАУС В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. Данный апартамент…
$3,70 млн
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 6
Площадь 568 м²
ПЕНТХАУС В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. В этом апартамент…
$4,76 млн
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 457 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 6 - АПАР…
$2,64 млн
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 4
Площадь 519 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 27 - АПА…
$2,91 млн
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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