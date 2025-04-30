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Пентхаусы с бассейном в Будве, Черногория

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5 объектов найдено
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 396 м²
Продается эксклюзивный апартамент  - пентхаус 396 м.кв. большая терраса на крыше с собствен…
$1,08 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5
Продаётся новый, просторный двухспальный пентхаус с видом на море в Будве, расположенный над…
$418,882
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 282 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошный трехкомнатный пентхаус с потрясающим прямым видо…
$4,04 млн
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 9
Продается роскошный пентхаус в самом центре Будвы с видом на море.Квартира общей площадью 15…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошный трехкомнатный пентхаус с потрясающим прямым видо…
$3,37 млн
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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