  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилая
  5. Кондо
  6. Вид на море

Кондо с видом на море в Будве, Черногория

Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/3
Просторная квартира с великолепным видом на море и старый город Будва Эта великолепная квар…
$582,340
Кондо 2 комнаты в Будва, Черногория
Кондо 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 14
Не упустите шанс приобрести апартаменты в роскошном комплексе Riviera Montenegro 5* Hotel&Re…
Цена по запросу
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 8/15
Апартаменты площадью 77 м2 на 8 этаже с прекрасным видом на море и старый город с полным осн…
$315,630
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 6/9
Просторная квартира в Будвы с видом на море! Ищете идеальное место для жизни или инвестиций…
$455,817
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж -1/10
Представляем вам роскошную квартиру с одной спальней в престижном жилом комплексе на полуост…
$402,815
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Впервые в продаже эксклюзивная 2-комнатная квартира в элитном доме в самом центре Будвы, ряд…
$546,266
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/5
Просторная квартира с потрясающим видом на море и город в Видиковац, Будва На продажу предл…
$154,603
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Красивая стильная квартира с видом на Старый город и остров Святого Николая Описание объект…
$329,821
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продаётся однокомнатная квартира в престижном комплексе Dukley Residence с видом на море и С…
$443,197
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Уникальный жилой комплекс в сердце Будванской Ривьеры сочетает комфорт, безопасность и перво…
$164,163
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 7
Элитный жилой комплекс в Будве: инвестиция в стиль, комфорт и здоровье Представляем вашему …
$194,800
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 3/4
Вид на старый город и панорамный вид на море – мечта, ставшая реальностью! ПРОЕКТ: Кухня-гос…
$303,208
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Dukley Gardens, расположенный на полуострове Завала, в самом сердце оживленной Будванской Ри…
$865,606
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Панорамный вид на море и старый город – воплощение мечты! О проекте: Современная квартира с …
$207,677
