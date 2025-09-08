Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилая
  5. Кондо
  6. Вид на горы

Кондо с видом на горы в Будве, Черногория

Кондо Удалить
Очистить
23 объекта найдено
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/3
Просторная квартира с великолепным видом на море и старый город Будва Эта великолепная квар…
$582,340
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 4/5
Продается просторная 2-спальная квартира с современной планировкой и отличным расположением.…
$324,667
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо 2 комнаты в Будва, Черногория
Кондо 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Откройте для себя уникальное жилье бизнес-класса в Будве! Представляем вам проект от серьезн…
$129,359
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
AdriastarAdriastar
Кондо 2 комнаты в Будва, Черногория
Кондо 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 14
Не упустите шанс приобрести апартаменты в роскошном комплексе Riviera Montenegro 5* Hotel&Re…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
Квартира на продажу с одной спальней. Представляем вашему вниманию уютную квартиру в новом д…
$190,011
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/7
Предлагаем вашему вниманию просторную и светлую квартиру, расположенную в одном из самых кач…
$426,469
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/9
Квартира в современном доме в Будве — город возможностей! Ищете идеальное место для жизни, б…
$154,603
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 5
Здание над Кужиной, будет готово в 2022 году От застройщика доступны следующие квартиры ква…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 8/15
Апартаменты площадью 77 м2 на 8 этаже с прекрасным видом на море и старый город с полным осн…
$315,630
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Продается уютная квартира в новом доме в городе Будва. Дом расположен в удобном и тихом райо…
$144,297
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 6/9
Просторная квартира в Будвы с видом на море! Ищете идеальное место для жизни или инвестиций…
$455,817
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж -1/10
Представляем вам роскошную квартиру с одной спальней в престижном жилом комплексе на полуост…
$402,815
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Впервые в продаже эксклюзивная 2-комнатная квартира в элитном доме в самом центре Будвы, ряд…
$546,266
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
Комплекс эксклюзивных квартир, спроектированных в соответствии с высокими немецкими стандарт…
$130,759
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 10/13
Продается стильная 1-спальная квартира в престижном комплексе «Фонтана» в самом центре Будвы…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Продается новый дом повышенного комфорта в Будве. Отличное расположение — всего в 3 минутах …
$401,969
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/5
Просторная квартира с потрясающим видом на море и город в Видиковац, Будва На продажу предл…
$154,603
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Красивая стильная квартира с видом на Старый город и остров Святого Николая Описание объект…
$329,821
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продаётся однокомнатная квартира в престижном комплексе Dukley Residence с видом на море и С…
$443,197
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/6
Апартаменты расположены в здании City 2 Apartments, которое находится в самом центре Будвы, …
$233,291
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Уникальный жилой комплекс в сердце Будванской Ривьеры сочетает комфорт, безопасность и перво…
$164,163
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 7
Элитный жилой комплекс в Будве: инвестиция в стиль, комфорт и здоровье Представляем вашему …
$194,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Dukley Gardens, расположенный на полуострове Завала, в самом сердце оживленной Будванской Ри…
$865,606
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram

Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти