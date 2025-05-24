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Кондо с гаражом в Общине Будва, Черногория

Будва
30
Бечичи
36
Рафаиловичи
4
Петровац
5
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31 объект найдено
Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 13
Современный проект, удобно расположенный в Рафаиловичах в Будванской Ривьере, в самом развит…
Цена по запросу
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 6
с 01.07.2024 до 07.07.2024 – 10% скидка! СУПЕРАКЦИЯ Добро пожаловать в наш уникальный жилой…
$170,125
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Dukley Gardens, расположенный на полуострове Завала, в самом сердце оживленной Будванской Ри…
$865,606
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 7
Клубный дом MONTESA HILL – идеальное место для тех, кто ищет спокойствия и комфорта вдали от…
$151,481
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/6
К Вашему вниманию новый  строящийся жилой комплекс в тихом центре  курортного города Будвы. …
$302,962
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Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3
Полностью меблированная и оборудованная квартира в клубном комплексе над пляжем Лучице, Петр…
Цена по запросу
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продаётся однокомнатная квартира в престижном комплексе Dukley Residence с видом на море и С…
$443,197
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Панорамный вид на море и старый город – воплощение мечты! О проекте: Современная квартира с …
$207,677
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 5/6
Современный стиль, высокое качество строительных и отделочных работ, удачное расположение кв…
$448,637
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Представляем вашему вниманию новый захватывающий жилой комплекс, расположенный в живописном …
$118,822
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 4/9
Мы рады предложить вам роскошные квартиры в элитном жилом комплексе Belvedere Residence, рас…
Цена по запросу
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/7
Предлагаем к продаже квартиру с 1 спальней площадью 43 м2 в элитном жилом комплексе Belveder…
Цена по запросу
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Кондо в Seoca, Черногория
Кондо
Seoca, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4/5
Изысканные апартаменты с 2 спальнями в новом жилом комплексе Dream Hill Residence с бассейно…
Цена по запросу
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/4
Комплекс эксклюзивных квартир, спроектированных в соответствии с высокими немецкими стандарт…
$130,759
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Кондо 4 комнаты в Бечичи, Черногория
Кондо 4 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 5/5
wp:paragraph В городе Будва, в районе Бечичи, предлагается шикарный пентхаус в жилом компле…
Цена по запросу
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/5
Жилой комплекс »А1 quartier » , расположенный в районе Дубовица курортного города Будва, пре…
$192,545
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/8
На продажу предлагается полностью меблированная квартира с двумя спальными комнатами, распол…
$116,118
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Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Новое пятиэтажное здание с лифтом и подземным паркингом курортного района Петровац. На цокол…
$159,599
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Кондо в Seoca, Черногория
Кондо
Seoca, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе в пригороде Будвы. ЖК, состоящий из двух зданий…
$158,131
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/8
UPD: от 14.04.2021 к продаже предлагается студио-апартамент 19 м2 по цене: 34 900 евро. Нов…
Цена по запросу
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 8
Жилой комплекс эконом класса, расположен в зеленом районе прекрасного поселка в Бечичи. На т…
Цена по запросу
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 6
Вашему вниманию представляем роскошные апартаменты в новом современном комплексе курортного …
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в Петровац, Черногория
Кондо 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
$112,318
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в самом центре Будвы ROYAL CENTRAL RESIDENCE это превосходное сочетание…
$135,964
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 8
Новый строящийся 8-ми этажный жилой дом в курортном районе Бечичи. Бечичи – один из самых по…
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в Будва, Черногория
Кондо 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 14
Не упустите шанс приобрести апартаменты в роскошном комплексе Riviera Montenegro 5* Hotel&Re…
Цена по запросу
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Продается новый дом повышенного комфорта в Будве. Отличное расположение — всего в 3 минутах …
$401,969
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 9
Новое здание в современной части Бечичи, с развитой инфраструктурой. Прямо к дому подходит с…
$150,953
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 7/9
Продаётся уникальная квартира с захватывающим панорамным видом на лазурное Адриатическое мор…
$381,355
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/3
Просторная квартира с великолепным видом на море и старый город Будва Эта великолепная квар…
$582,340
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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