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Кондо с видом на горы в Общине Будва, Черногория

Будва
30
Бечичи
36
Рафаиловичи
4
Петровац
5
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61 объект найдено
Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 6/4
Эта изысканная квартира премиум-класса, расположенная в апарт-отеле Belvedere Residence в Бе…
$406,413
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 9/9
В центре Будванской Ривьеры, курорт Бечичи, в новом жилом комплексе, предлагается уютная ква…
$221,680
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 7
Элитный жилой комплекс в Будве: инвестиция в стиль, комфорт и здоровье Представляем вашему …
$194,800
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Кондо 2 комнаты в Boreti, Черногория
Кондо 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 7
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$93,317
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 8/14
Роскошная квартира с потрясающим видом на море — Бечичи, всего 20 метров от пляжа Вашему вн…
$293,747
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 6
с 01.07.2024 до 07.07.2024 – 10% скидка! СУПЕРАКЦИЯ Добро пожаловать в наш уникальный жилой…
$170,125
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 8/15
Апартаменты площадью 77 м2 на 8 этаже с прекрасным видом на море и старый город с полным осн…
$315,630
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Dukley Gardens, расположенный на полуострове Завала, в самом сердце оживленной Будванской Ри…
$865,606
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Кондо 2 комнаты в Будва, Черногория
Кондо 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Откройте для себя уникальное жилье бизнес-класса в Будве! Представляем вам проект от серьезн…
$129,359
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 7
Клубный дом MONTESA HILL – идеальное место для тех, кто ищет спокойствия и комфорта вдали от…
$151,481
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/6
К Вашему вниманию новый  строящийся жилой комплекс в тихом центре  курортного города Будвы. …
$302,962
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Кондо в Петровац, Черногория
Кондо
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Продается квартира общей площадью 41 м² с потрясающим видом на море в курортном городе Петро…
$125,618
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/5
Просторная квартира с потрясающим видом на море и город в Видиковац, Будва На продажу предл…
$154,603
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/6
Продается квартира площадью 68 кв.м в современном жилом комплексе 2012 года постройки в куро…
$190,011
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продаётся однокомнатная квартира в престижном комплексе Dukley Residence с видом на море и С…
$443,197
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 5/6
Современный стиль, высокое качество строительных и отделочных работ, удачное расположение кв…
$448,637
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Представляем вашему вниманию новый захватывающий жилой комплекс, расположенный в живописном …
$118,822
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 5
Здание над Кужиной, будет готово в 2022 году От застройщика доступны следующие квартиры ква…
Цена по запросу
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Уникальный жилой комплекс в сердце Будванской Ривьеры сочетает комфорт, безопасность и перво…
$164,163
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Кондо 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Кондо 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/6
Квартира с одной спальней, район Новые Бечичи. Расстояние до моря 400 метров. В пешей доступ…
$133,008
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 4/9
Мы рады предложить вам роскошные квартиры в элитном жилом комплексе Belvedere Residence, рас…
Цена по запросу
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Кондо в Бечичи, Черногория
Кондо
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 15
Продается стильная современная квартира, расположенная на 11 этаже, с живописным видом на мо…
$274,461
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/9
Квартира в современном доме в Будве — город возможностей! Ищете идеальное место для жизни, б…
$154,603
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 3/8
Великолепная квартира в Бечичи, всего в 400 метрах от безмятежных волн  Адриатического моря.…
$297,262
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 10/13
Продается стильная 1-спальная квартира в престижном комплексе «Фонтана» в самом центре Будвы…
Цена по запросу
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/6
Продается уютная квартира в комплексе «Акация», Бечичи Предлагаем вашему вниманию светлую и…
$139,143
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Кондо в Boreti, Черногория
Кондо
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/6
В продаже квартиры в новостройке с живописным видом на море, расположенной в престижном куро…
$206,138
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 6/9
Просторная квартира в Будвы с видом на море! Ищете идеальное место для жизни или инвестиций…
$455,817
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/7
Квартира на продажу с одной спальней. Представляем вашему вниманию уютную квартиру в новом д…
$190,011
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Продается уютная квартира в новом доме в городе Будва. Дом расположен в удобном и тихом райо…
$144,297
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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