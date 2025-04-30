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Инвестиционная недвижимость в Будве, Черногория

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Инвестиционная Удалить
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4 объекта найдено
Инвестиционная 70 м² в Будва, Черногория
Инвестиционная 70 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Продаются офисные помещения высокого класса в смешанном комплексе премиум-класса ТК Плаза в …
$359,100
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AMFORA REAL ESTATE
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Инвестиционная 1 200 м² в Будва, Черногория
Инвестиционная 1 200 м²
Будва, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 200 м²
Продается новый отель в Будве категории 4*. Отель построен в 2018 году и проработал один сез…
$3,22 млн
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Инвестиционная в Будва, Черногория
Инвестиционная
Будва, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инвестиц…
$486,520
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Инвестиционная 220 м² в Будва, Черногория
Инвестиционная 220 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 220 м²
Продается офисное помещение в привлекательном месте Будвы, на улице Майнской, одной из самых…
$658,920
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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