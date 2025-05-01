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Квартиры-студии с видом на горы в Баре, Черногория

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 11
ID-2150 Продаются студии в корпусе Н нового жилого комплекса рядом с пляжами и центром Ба…
$51,417
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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