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Квартиры-студии с видом на море в Баре, Черногория

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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Продаются отдельные номера в мини отеле 300 м от моря, Видиковац Участок 600м2 Структура:…
$56,696
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/6
ID-2271 Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$125,132
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID-2273 Продажа студии с роскошной террасой на первой линии в Баре, Черногория Продае…
$146,699
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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