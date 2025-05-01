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Квартиры-студии с террасой в Баре, Черногория

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8 объектов найдено
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/6
ID-2271 Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$125,132
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Peters Group Real Estate
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Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
ID-2273 Продажа студии с роскошной террасой на первой линии в Баре, Черногория Продае…
$146,699
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/5
ID-1829 Продается квартира-студия в самом центре Бара Локация: Бар, центр, напротив оп…
$87,859
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/6
ID 2140 Продается уютная студия в новом доме на первой линии от моря в городе Бар! Хар…
$76,383
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/9
ID-2334 🔥 АКЦИЯ до конца апреля! Студии с террасами в центре Бара от 60 590 € Эксклюзи…
$68,546
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/6
ID-2270  Продается студия с видом на море в новом доме в центре Бара, Черногория Прода…
$94,638
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 8/7
ID-2331 Продаётся студия 27,5 м² в элитном ЖК в центре Бара Современная студия с инфра…
$108,889
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 11
ID-2150 Продаются студии в корпусе Н нового жилого комплекса рядом с пляжами и центром Ба…
$51,417
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски

Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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